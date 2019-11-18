«Сміються навіть кури!»: Порошенко повернувся в Україну після повідомлення ДБР про підозру

Колишній президент української держави Петро Порошенко скасував відразу кілька зустрічей міжнародного рівня і повернувся в Україну після повідомлення Державного бюро розслідувань про передачу підозри щодо його особисто в Генеральну прокуратуру України, про що говориться в повідомленні в «Твіттер» Петра Порошенка.

Так, відомо, що сьогодні п’ятий президент України Петро Порошенко дав коментар журналістам в аеропорту «Київ» імені Сікорського. Зокрема, він пояснив, що повернувся з Туреччини, де перебував з візитом. Він зазначив, що вимушено скасував кілька зустрічей і негайно повернувся в Україну. Петро Порошенко назвав підозра провокацією, а справу юридично нікчемним.

У своєму коментарі екс-президент заявив: «Це справа не має юридичної ваги, це зрозуміло навіть починаючому юристу першокурснику. З нього навіть кури сміються… Звинувачувати п’ятого президента України у захопленні державної влади — це смішно. Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати Януковича. Важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Мета — залякати нашу команду. Мета її — зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України. Хочу підкреслити: нічого у вас не вийде!».