«Ти смієшся наді мною!»: Між Олегом Вінником та Павлом Зібровим розгорівся конфлікт

Нещодавно відбулися зйомки масштабного концерту в рамках програми «Вечір прем’єр з Катериною Осадчою». Природно, шоу принесло масу сюрпризів.

Зокрема, на сцену вийшов відомий український співак Павло Зібров. Він виконав гумористичну пісню, присвячену своїм вусах. При цьому в композиції він згадав про свого колегу по цеху Олега Виннике. Про це пише «ТелеНеделя».

Подібна ситуація викликала у останнього думки про те, що Павло Зібров намагається дискредитувати його в очах фанатів. Так власник найшикарніших в Україні усов розповів телеведучій Катерині Осадчій у програмі світське життя. Олег Винник вирішив розібратися в ситуації самостійно і подзвонив Павлу Зіброву. «Дзвонить мені Олег пізно увечері й каже: «Мене вже дістали мої музиканти, бо кажуть, що ти смієшся наді мною в своїй пісні». Я йому сказав: «Вибач, друже, все по-доброму!». Так що все нормально», — розповідає Павло Зібров.

Варто відзначити, що «Вечір прем’єр з Катериною Осадчою» подарував багато хітів. Приміром, на сцену вийшли співачка Алла Кудлай і мама популярної української співачки Насті Каменських Лідія Петрівна. Вони виконали пісню, написану музичним продюсером і співаком Олексієм Потапенком. Композиція була присвячена темі жіночої дружби.