Країна агресивних атеїстів

Можна, звичайно, з двох головних амвонів держави — в Кремлі і храмі Христа Спасителя — продовжувати бубоніти про високу духовність росіян і разложившуюся мораль Заходу. Але ось перейнявся милосердям після бесіди з Нютой Федермессер глава Башкирії Радій Хабіров і намірився в Уфі побудувати хоспіс для дорослих і дітей. Місце хороше підібрали, поруч з одним з нових престижних мікрорайонів.

І тут-то духовність назовні поперла! Соцмережі завирували, колективні листи і петиції на адресу влади полетіли з протестами. Сенс такий: район не з дешевих і в ньому пристойні люди живуть, багато з діточками і вони будуть відчувати моральні страждання при вигляді вмираючих однолітків. Загалом, тут будувати не треба, а краще побудувати за містом в лісовому масиві. Там і екологія краща, і нехай нещасні хоча б наостанок чистим повітрям подихають.

Скажете — приватний випадок? Якби… У зв’язку з цим пригадується, як чотири роки тому у Москві на інтернетресурсе «Активний громадянин» проходило голосування за перейменування ст. метро «Войковська». Результати відбивалися в реальному часі, і коли кількість тих, хто проголосував досягла 300 тисяч, 200 тисяч з них висловлювалися проти перейменування. Не чіпайте, кажуть, ми так звикли. Ну, знаємо, що він убивця дітей, але з ким не буває, та й час був такий, революційне…

Якби Бог був, то вже до вечірньої молитви у цих 200 тисяч, які наполегливо відносили себе до віруючих, мали б відсихати мови при вимові слів «духовність», «моральність», «моральні принципи». Але нічого не сталося. І в церквах Москви, треба зауважити, з цього питання мовчали.

75 років жорстоко впровадженого владою в голови росіян безбожництва і агресії до думає інакше продовжують давати плоди. Росія досі — по більшості населення, а вгорі поголовно — країна зачаїлися агресивних атеїстів, натянувших на себе маску доброчесних віруючих християн.

Духовність передусім означає співчуття. А воно не почне затверджуватися в людях до тих пір, поки влада не перестане вселяти їм, що руйнування самого нелюдського і самого безбожного в історії Росії укладу життя ні що інше, як «найбільша геополітична катастрофа століття».