10 самых длинных тоннелей в мире (фото)

Рельеф земной поверхности не идеально плоский, а почти всегда бывает сложным, поэтому при прокладке дорог почти невозможно обойтись без тоннелей. Прообразами тоннелей в древние времена были подкопы, с помощью этой военной хитрости можно было незаметно пробраться за спину врага и обрушиться на его плечи. Сегодняшние же тоннели в большинстве своём служат совсем иным целям. Тоннели бывают самые разные, отличающиеся длиной, расположением и структурой. Какой же в настоящее время самый длинный тоннель в мире?

10. Лердальский тоннель, Норвегия (24 510 м)

В данном случае речь идёт об автомобильном тоннеле, сократившем путь от муниципалитета Лердал к другому муниципалитету Эурланн (оба в губернии Согн-ог-Фьюране, Западная Норвегия). Тоннель является элементом европейской трассы Е16, связывающей Осло с Бергеном. Строить этот тоннель начали в 1995 году, а закончили в 2000 году. На тот период он стал длиннейшим в мире автомобильным тоннелем, превзойдя на целых 8 км знаменитый Готардский автомобильный тоннель. Над тоннелем расположены горы со средней высотой около 1600 метров.

У Лердальского тоннеля есть уникальная особенность – в нём выбраны три больших по объёму искусственных грота на одинаковом расстоянии друг от друга. Эти гроты разбивают сам тоннель на 4 примерно одинаковых участка. Это не прихоть архитекторов, а назначение гротов в том, чтобы снять у водителей, долго едущих в совершенно однообразных условиях тоннеля, усталость, к тому же здесь они могут остановиться и отдохнуть.

9. Иватэ-Итинохэ, Япония (25 810 м)

Японский тоннель, соединяющий столицу с городом Аомори, на момент своего открытия в 2002 году именно он и был самым длинным японским железнодорожным тоннелем, пока его не обогнал тоннель Лёчберг. Этот тоннель располагается в 545 километрах от Токио, на полпути между Хатинохе и Мориокой, а ходят по нему экспрессы «Тёхоку». Задумались о его строительстве в 1988 году, а приступили к нему в 1991 году. Сооружение было готово к эксплуатации в 2000 году, но линия заработала только в 2002 году. Тоннель максимально уходит вниз на 200 метров.

8. Хаккода, Япония (26 455 м)

Железнодорожный тоннель Хаккода лишь чуточку длинее предыдущего. Он был своего рода пионером – до него в мире не было длинных тоннелей, через которые могли бы одновременно двигаться поезда в разных направлениях.

7. Тайханшань, Китай (27 848 м)

В 2007 году в Китае был запущен в эксплуатацию новый тоннель Тайханшань, проходящий в толще одноимённого горного массива. До строительства Нового Гуань Дзяо именно он был самым длинным китайским тоннелем.

Он стал элементом сверхскоростной железной дороги, связавшей столицу восточной провинции Хэбэй Шидзяч-Жуан со столицей примыкающей к ней с запада провинции Шаньси городом Тайюань. Если раньше из одного города в другой нужно было добираться 6 часов, то теперь на это хватит и часа.

6. Гуадаррама, Испания (28 377 м)

В том же 2007 году, но в Испании состоялось открытие самого длинного в стране тоннеля Гуадаррама, который соединил столицу страны Мадрид с Вальядолидом. Он начал строиться в 2002 году, поэтому очевидно, что делалось это довольно быстрыми темпами. Это довольно сложное техническое сооружение, в котором также присутствуют два отдельных тоннеля. Благодаря этому поезда ходят по нему одновременно в разных направлениях. Особенно стоит отметить, что здесь используются скоростные поезда системы AVE. После запуска тоннеля добраться из одного города в другой стало возможно буквально за несколько минут. Это особенно понравилось туристам, которые чаще стали наведываться в Вальядолид из столицы.

5. Новый Гуань Цзяо, Китай (32 645 м)

Это самый длинный китайский железнодорожный тоннель. При этом, располагаясь, как и положено тоннелю под землёй, он находится на очень приличной высоте над уровнем моря (от 3324 метров до 3381 метра). А всё потому, что он является частью второй линии Цинхай-Тибетской железной дороги, проложенной в горах Гуань Цзяо китайской провинции Цинхай. На самом деле здесь проложены два отдельных тоннеля с односторонним движением. Строили этот тоннель 7 лет, а в эксплуатацию он был сдан в самом конце 2014 года. Поезда способны нестись по этим тоннелям со скоростью 160 км/ч.

4. Лётчберг, Швейцария (34 577 м)

Железнодорожный тоннель Лёчберг расположен на одноимённой линии, проходящей через Альпы, причём он расположен на 400 метров глубже автомобильного тоннеля Лёчберг. По этому одному из самых длинных в мире сухопутных тоннелей курсируют пассажирские и грузовые составы. Он проходит под такими городами, как Берн, Фрутиген, Вале и Рароне. Это довольно новый тоннель, ведь его закончили пробивать только в 2006 году, а уже в июне следующего года он был официально открыт. При его проходке применялись самые современные технологии бурения, поэтому его удалось пробить менее чем за два года. Сейчас каждую неделю им пользуются свыше 20 тысяч швейцарцев, стремящихся побыстрее попасть на термальные курорты в Вале.

Появление Лётчберга значительно уменьшило количество дорожных пробок в этой местности, поскольку прежде грузовики и фуры должны были ехать в обход Швейцарии, делая большой круг, чтобы проехать всего лишь из Вале до Берна. Любопытно, что в тоннеле есть источник горячей подземной воды, которую швейцарцы также даром не теряют, а обогревают с её помощью оранжерею, где благодаря этому растут тропические фрукты.

3. Евротоннель, Франция/Великобритания (50 450 м)

Этот тоннель, проложенный под проливом Ла-Манш, является двухпутным железнодорожным тоннелем, при этом 39 километров он проходит под водами Английского канала. Благодаря ему остров Великобритания оказался связанным с континентом железнодорожным сообщением. С тех пор стало возможным сесть в поезд в Париже, и за два с четвертью часа оказаться в Лондоне. В самом тоннеле поезд находится при этом 20-35 минут.

Торжественное открытие тоннеля состоялось 6 мая 1994 года. На нём присутствовали руководители двух стран – президент Франции Франсуа Миттеран и королева Великобритании Елизавета II. Евротоннель является рекордсменом среди тоннелей, проходящих под водой, кроме того, он стал самым длинным международным тоннелем. Управляет его работой компания «Евростар». Американское общество инженеров-строителей рассыпалось в комплиментах и даже сравнило Евротоннель с одним из семи современных чудес света.

2. Сэйкан, Япония (53 850 м)

Этот невероятно длинный японский железнодорожный тоннель имеет также и подводную часть протяжённостью 23,3 километра. Он углубляется под землю на 240 метров, в результате чего на 100 метров оказывается ниже морского дна. Туннель проходит под Сангарским проливом и соединяет между собой префектуру Аомори (остров Хонсю) и остров Хоккайдо. Он является частью Кайкё и Хоккайдо-синкансен местной железнодорожной компании.

По длине он уступает только Готардскому тоннелю, а по залеганию под морским дном и вовсе является лидером в мире. В названии тоннеля присутствуют первые иероглифы названий городов, которые он соединяет – Амори и Хакодате, просто те на японском языке произносятся иначе. Тоннель «Сэйкан» стал вторым после тоннеля Каммон в Японии подводным железнодорожным тоннелем, а тот соединяет под проливом Каммон острова Кюсю и Хонсю.

1. Готардский тоннель, Швейцария (57 091 м)

Этот железнодорожный тоннель, пробитый в швейцарских Альпах, при суммировании его собственной длины с длиной пешеходных и служебных ходов протянется на 153,4 километра. С северного конца он выходит возле деревни Эрстфельд, а южный выход расположен возле деревни Бодио. Прокладку восточной его части завершили в октябре 2010 года, а западной в марте 2011 года, после чего он стал самым длинным железнодорожным тоннелем в мире.

Благодаря его строительству стало возможно трансальпийское железнодорожное сообщение, а северо-запад Италии смог перейти с более экологически грязных автомобильных на чистые и более дешёвые железнодорожные перевозки. Время поездки из Цюриха до Милана сократилось почти на час. Открыт тоннель был в июне 2016 года. Контролирующая его строительство компания «Alp Transit Gotthard» в декабре того же года передала его швейцарским федеральным железным дорогам в полностью рабочем состоянии, а уже 11 декабря началась его коммерческая эксплуатация.

uainfo.org