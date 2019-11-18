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Портников пояснив, чому Кремль повернув захоплені кораблі

18.11.2019

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про повернення Україні трьох військових кораблів, які були захоплені під час нападу російських прикордонників на українських моряків у Керченській протоці.

Офіційно це пояснюється тим, що Росія завершила необхідні слідчі дії щодо кораблів і їх перебування на території Росії не потрібна, пише Віталій Портников для «Белсат»

Раніше Москва вимагала від Києва в якості офіційного умови повернення кораблів згоди з їх доступністю для російських слідчих як «речовий доказ» українського «злочину». Однак, як бачимо, повернула без виконання цієї умови – кораблі просто більше не потрібні. Як і моряки. А чому?

Без варіантів для Кремля

Зовсім не тому, що Москва таким чином хоче «нагородити» українського президента Володимира Зеленського за хорошу поведінку і прагнення не вступати в конфронтацію з Росією. І не тому, що в Кремлі хочуть створити конструктивну атмосферу напередодні проведення «нормандського саміту», дату якого сьогодні вже підтвердили і в російській столиці.

А тому, що вже в четвер у Гаазі пройдуть перші слухання арбітражного трибуналу у справі про порушення імунітету українських кораблів та членів їх екіпажів та про порушення Конвенції ООН по морському праву.

Саме для забезпечення роботи цього арбітражу Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зажадав від Росії повернути кораблі і моряків. Ніякої реальної можливості проігнорувати цю вимогу у Кремля не було, так як це загрожує погіршенням позицій Росії на арбітражі і можливістю дуже серйозних санкцій, так як неповагу до трибуналу і його рішенням було б зафіксовано ще до початку слухань.

У Росії тягнули з поверненням кораблів, скільки могли. Але принципово важливим було оформити процедуру цього повернення до початку слухань, щоб ні українська сторона, ні сам арбітраж не могли пред’явити до Росії нових претензій. Те ж саме стосується і звільнення членів екіпажів – тільки в цьому випадку воно було закамуфльовано під «обмін».

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Росія не може ігнорувати міжнародне право?

Так, Володимир Путін повернув би українських моряків без всякого обміну – ймовірно, саме зараз, а не тоді, коли це звільнення відбулося.

Але російський президент вирішив використати політичний цейтнот, в якому опинився його український колега, для того, щоб видати виконання рішень трибуналу за двосторонню домовленість між Росією і Україною.

До того ж на момент звільнення моряків перед Путіним стояла й інша, більш важлива мета – домогтися від України видачі Володимира Цемаха, одного з найбільш важливих свідків у справі про знищення малайзійського пасажирського «Боїнга» в 2014 році і захистити себе і своїх співробітників від небезпечних свідчень на суді в тій же Гаазі – тільки іншому.

Те, що українській стороні, незважаючи на прагнення президента Зеленського якомога швидше продемонструвати виборцям своє вміння домовлятися з Кремлем, вдалося домогтися звільнення не тільки екіпажів військово-морських суден, але і інших українських політичних в’язнів, в тому числі і легендарного Олега Сенцова – вже велике досягнення.

Але це досягнення, однак, не скасовує очевидного факту: там, де Росія не може ігнорувати міжнародне право, вона змушена дотримуватися його норм.

Передача українських кораблів стала наочним підтвердженням.

Віталій ПОРТНИКОВ

 

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