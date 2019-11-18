Портников пояснив, чому Кремль повернув захоплені кораблі

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про повернення Україні трьох військових кораблів, які були захоплені під час нападу російських прикордонників на українських моряків у Керченській протоці.

Офіційно це пояснюється тим, що Росія завершила необхідні слідчі дії щодо кораблів і їх перебування на території Росії не потрібна, пише Віталій Портников для «Белсат»

Раніше Москва вимагала від Києва в якості офіційного умови повернення кораблів згоди з їх доступністю для російських слідчих як «речовий доказ» українського «злочину». Однак, як бачимо, повернула без виконання цієї умови – кораблі просто більше не потрібні. Як і моряки. А чому?

Без варіантів для Кремля

Зовсім не тому, що Москва таким чином хоче «нагородити» українського президента Володимира Зеленського за хорошу поведінку і прагнення не вступати в конфронтацію з Росією. І не тому, що в Кремлі хочуть створити конструктивну атмосферу напередодні проведення «нормандського саміту», дату якого сьогодні вже підтвердили і в російській столиці.

А тому, що вже в четвер у Гаазі пройдуть перші слухання арбітражного трибуналу у справі про порушення імунітету українських кораблів та членів їх екіпажів та про порушення Конвенції ООН по морському праву.

Саме для забезпечення роботи цього арбітражу Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зажадав від Росії повернути кораблі і моряків. Ніякої реальної можливості проігнорувати цю вимогу у Кремля не було, так як це загрожує погіршенням позицій Росії на арбітражі і можливістю дуже серйозних санкцій, так як неповагу до трибуналу і його рішенням було б зафіксовано ще до початку слухань.

У Росії тягнули з поверненням кораблів, скільки могли. Але принципово важливим було оформити процедуру цього повернення до початку слухань, щоб ні українська сторона, ні сам арбітраж не могли пред’явити до Росії нових претензій. Те ж саме стосується і звільнення членів екіпажів – тільки в цьому випадку воно було закамуфльовано під «обмін».

Росія не може ігнорувати міжнародне право?

Так, Володимир Путін повернув би українських моряків без всякого обміну – ймовірно, саме зараз, а не тоді, коли це звільнення відбулося.

Але російський президент вирішив використати політичний цейтнот, в якому опинився його український колега, для того, щоб видати виконання рішень трибуналу за двосторонню домовленість між Росією і Україною.

До того ж на момент звільнення моряків перед Путіним стояла й інша, більш важлива мета – домогтися від України видачі Володимира Цемаха, одного з найбільш важливих свідків у справі про знищення малайзійського пасажирського «Боїнга» в 2014 році і захистити себе і своїх співробітників від небезпечних свідчень на суді в тій же Гаазі – тільки іншому.

Те, що українській стороні, незважаючи на прагнення президента Зеленського якомога швидше продемонструвати виборцям своє вміння домовлятися з Кремлем, вдалося домогтися звільнення не тільки екіпажів військово-морських суден, але і інших українських політичних в’язнів, в тому числі і легендарного Олега Сенцова – вже велике досягнення.

Але це досягнення, однак, не скасовує очевидного факту: там, де Росія не може ігнорувати міжнародне право, вона змушена дотримуватися його норм.

Передача українських кораблів стала наочним підтвердженням.

Віталій ПОРТНИКОВ