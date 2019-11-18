Журналіст розповів, чому Ляшко вигідно напад на Геруса

Головною зацікавленою особою в підозрі Олегу Ляшку за напад на нардепа від «Слуги народу» Андрія Геруса є сам Ляшко.

Про це пише у Facebook журналіст Сергій Іванов.

За його словами, Ляшко, як досвідчений політик, «за**нею відчуває, що за ним прийдуть і запитають про стані (не) зрозумілого походження і про інші речі, тому з допомогою дрібного злочину створює ілюзію політичного переслідування».

«Після цього підозри всі наступні будуть лягати в політичну канву, про що б у них не йшлося», – написав Іванов.

Саме тому, на думку журналіста, Ляшко просто необхідно постійно нагадувати про себе. Тому, додав журналіст, Ляшко не гребує нічим — ні банальної хуліганкою, ні медляком на концерті Успенської.

«Він прекрасно розуміє: якщо про нього забудуть, його спіткає доля Гримчака, від якого відхрестилися всі ті, кому він служив», – зазначив журналіст.