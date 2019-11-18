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Окружний суд Києва закрив справу проти Мосійчука Супрун

18.11.2019

Ігор Мосійчук заявляв, що Супрун не може виконувати обов’язки глави Моз через американського громадянства.

Окружний адмінсуд Києва закрив справу проти Катерини Супрун за позовом екс-депутата «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука. Про це на своїй сторінці в Twitter написала Супрун.

«Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served», – написала колишня в. о. міністра охорони здоров’я.

Справа стосується позову екс-депутата Мосійчука в Окружному адміністративному суді Києва щодо того, що Уляна Супрун не може виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України з-за американського громадянства. Тоді суд ухвалив рішення на користь депутата «Радикальної партії».

Нагадаємо, 11 лютого Окружний адмінсуд Києва провів розгляд апеляції, і 14 лютого суддя Каракашьян скасував своє перше рішення. Таким чином Супрун отримала можливість виконувати обов’язки глави Моз. На наступний день, 15 лютого, суддя взяв самовідвід з-за тиску на нього.

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