Богдану на замітку: як переконати МВФ, що Коломойський не впливає на владу

Богдан каже журналістам, що проклятий МВФ не вірить чесним хлопцям і його важко переконати в тому, що Коломойський не впливає на владу.
Та ні, пацани, це ж просто:
– Коломойський не повинен контролювати державні кампанії, в тому числі Центренерго і вугільну галузь зокрема;
– суди не повинні виносити божевільні рішення на користь Коломомойского;
– Коломойський не повинен отримувати електрику дешевше, ніж інші учасники ринку;
– людей Коломойського не можна призначати на державні посади, в тому числі головами ОДА або міністрами;
– чиновники не повинні говорити про компроміси з олігархом, який повинен платникам податків 5,5 млрд доларів;
– справи банкірів повинні стосуватися насамперед «Приватбанку», як найбільшого кейса.
Все дуже просто. В МВФ сидять розумні хлопці, їм все можна пояснити.
В ідеальному варіанті так взагалі можна прийняти закон про екстрадицію і видати одного олігарха США. Але це в ідеальному світі.
Сергій ФУРСА