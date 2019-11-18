Богдану на замітку: як переконати МВФ, що Коломойський не впливає на владу

Богдан каже журналістам, що проклятий МВФ не вірить чесним хлопцям і його важко переконати в тому, що Коломойський не впливає на владу.

Та ні, пацани, це ж просто:

– Коломойський не повинен контролювати державні кампанії, в тому числі Центренерго і вугільну галузь зокрема;

– суди не повинні виносити божевільні рішення на користь Коломомойского;

– Коломойський не повинен отримувати електрику дешевше, ніж інші учасники ринку;

– людей Коломойського не можна призначати на державні посади, в тому числі головами ОДА або міністрами;

– чиновники не повинні говорити про компроміси з олігархом, який повинен платникам податків 5,5 млрд доларів;

– справи банкірів повинні стосуватися насамперед «Приватбанку», як найбільшого кейса.

Все дуже просто. В МВФ сидять розумні хлопці, їм все можна пояснити.

В ідеальному варіанті так взагалі можна прийняти закон про екстрадицію і видати одного олігарха США. Але це в ідеальному світі.

Сергій ФУРСА