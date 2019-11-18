У Чернігові схопили озброєного киянина: збирав пожертвування із підприємців

На Чернігівщіні Служба безпеки України затримала мешканця столиці, який використовував підроблене посвідчення співробітника спецслужб.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Киянин використовував документ, схожий на службове посвідчення СБУ, при контактах із комерсантами, зокрема в Чернігівській області. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, зокрема із правоохоронних органів. За попередньою інформацією слідства, суми «пожертв» сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.

Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ із ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.