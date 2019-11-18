Суд перевірить мова Порошенко на засіданні РНБО

Лінгвістична експертиза повинна встановити, чи містяться в промові Порошенко на засіданні РНБО 18 квітня ознаки втручання в діяльність судових органів.

Печерський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу мови п’ятого президента Петра Порошенка на Раді національної безпеки і оборони на предмет тиску на суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають «Українські Новини».

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявами суддів Окружного адміністративного суду Києва щодо можливого втручання в їх діяльність з боку службових осіб, які займають особливо відповідальне становище в державних органах, тобто за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 376 Кримінального кодексу («Втручання в діяльність судових органів»).

У рамках справи суд призначив лінгвістичну експертизу.

Експертиза повинна встановити, чи містяться в промові Порошенко на засіданні РНБО 18 квітня ознаки (заклики, твердження, прохання, пропозиції, вказівки, критика і так далі), у тому числі адресовані третім особам, які можуть розцінюватися як:

– вплив у будь-якій формі (моральний тиск або будь-яке інше) на суддів Окружного адміністративного суду Києва, який прийняв рішення по справі Приватбанку;

– неповага до суддів зазначеного суду;

– збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно чи іншим чином з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або надати вплив (тиск, втручання і так далі) з метою посягання на їх незалежність.