«Ольхон»: З Москви на Донбас надсилаються дві машини з «гумконвоем»

Через неконтрольований ділянку кордону з Москви на Донбас надсилаються дві машини з так званим «гумконвоем». Про це у соцмережі ВКонтакте повідомив громадянин РФ, «командир розвідроти» угруповання «ДНР» з позивним «Ольхон».

«Вести від „гумконвоя“. Друга машина під управлінням одного з моїх товаришів<…> теж завантажена під зав’язку їде в напрямку Донбасу», — написав він.

За словами «Ольхона», в ОРДО будуть доставлені речі для «волонтерів», які «несуть службу на передовій». Частина вантажу, пише росіянин, нібито стане неприємним сюрпризом» для українських бійців.

«Нопассаран-мобіль» з іспанським товаришем зараз забирає дуже важливі вантажі для «волонтерів», які їм збережуть при нагоді життя і полегшать несення служби на передовій. А ось «укро**билам» одна посилка, яку не продають на «алиэкспрессах» доставить чимало неприємних сюрпризів».