Касир Ляшко Олег Авер’янов, якого викликали на допит в ГПУ, теж заявив про політичний тиск і помсту колишньої дружини

Голову виконкому Радикальної партії Олега Ляшка, депутата Чернігівської обласної ради Олега Авер’янова завтра, 19 листопада, викликають в ГПУ.

Авер’янов в ексклюзивному коментарі Інформатору розповів про справу проти нього і заявив, що переслідування прокуратури політично мотивовано. Політик повинен з’явитися в Святошинської прокуратури завтра, о 12:30.

“Це справа 2015 року, коли РПЛ і лідер партії Олег Ляшко пішли в опозицію і вийшли з коаліції. Тоді Генеральна прокуратура порушила справу за фактом заяви моєї колишньої дружини про те, що нібито я викрав наш спільний автомобіль. Це авто – наше спільне майно, перебуваючи у шлюбі я цю машину перегнав до себе на майданчик і виставив на продаж, і продав, перебуваючи у шлюбі, на що мав повне право. Моя колишня дружина, з якою я в розлученні з 2015 року і у нас є сімейний конфлікт, мене шантажує і вимагає з мене гроші”, – розповів політик.

За словами Авер’янова, саме його дружина написала заяву в прокуратуру.

“Прокуратура, згідно з її заявою, після того, як Радикальна партія пішла в опозицію, порушила кримінальну справу за фактом викрадення автомобіля, який був моєю власністю, моєї сім’ї. Тобто я перебував у шлюбі, перегнав в інше місце мою власність. На той момент було проведено розслідування, правоохоронні органи закрили цю справу. П’ять років воно було закрито”, – говорить Авер’янов.

Повторне відкриття справи Авер’янов пов’язує зі своєю професійною діяльністю.

“Зараз, по команді Генерального прокурора Рябошапки цю справу було відновлено і він особисто дав команду Говде, прокурора міста Києва, відновити цю справу і вручити мені підозру. Я однозначно вважаю це політичними переслідуваннями в зв’язку з моєю діяльністю, тому що навіть чоловік, який підписував це підозра, – Говда – прокурор міста Києва. Явно він відпрацьовує перед владою, перед Генеральним прокурором, цю команду. Тому що фабула справи звучить так, що “Авер’янов Олег В’ячеславович, перебуваючи в шлюбі, організував злочинну схему і вкрав автомобіль, який був власністю родини.

Суть питання, коли моїм особистим автомобілем займається особисто Генеральний прокурор України і прокурор міста Києва, про що говорить”, – резюмував політик.