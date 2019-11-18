«Якийсь дерганный»: відео, як Порошенко відреагував на справу проти нього

Проти екс-президента Петра Порошенка збираються передати в ГПУ підозри у справі про перевищення повноважень і захоплення влади.

Сам колишній гарант досить цікаво відреагував на це.

Відзначається, що Держбюро розслідувань анонсувало передачу в Генпрокуратуру справи про перевищення службових повноважень і захоплення влади при відборі кандидатів для Вищої ради правосуддя.

Сам Порошенко вже дав коментар справі, заявивши, що це «курям на сміх», при його влада жодного разу не було порушено українське законодавство, і подібні чутки розпускають соратники побіжного екс-президента Віктора Януковича.

Дивіться відео його слів:

Варто зауважити, що на ролику колишній президент веде себе досить дивно, його голова смикається, а голос трохи вище звичайного, що може говорити про те, що Порошенко переживає із-за того, що відбувається.