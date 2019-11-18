У Дніпрі водій Daewoo збив дівчинку

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького біля будинку №72 водій Daewoo збив дівчинку. Дитину госпіталізували.
Про це повідомляє місцеве видання.
Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу. Автомобілі в крайньому ряду зупинилися. Daewoo рухався в середньому ряду, водій не помітив пішохода та скоїв наїзд.
На місце викликали поліцію і швидку, очікується приїзд слідчого. Дівчинку госпіталізували в обласну дитячу лікарню на Космічній.
Аварія не ускладнює проїзд.
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