Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Дніпрі водій Daewoo збив дівчинку

18.11.2019

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького біля будинку №72 водій Daewoo збив дівчинку. Дитину госпіталізували.

Про це повідомляє місцеве видання.

Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу. Автомобілі в крайньому ряду зупинилися. Daewoo рухався в середньому ряду, водій не помітив пішохода та скоїв наїзд.

На місце викликали поліцію і швидку, очікується приїзд слідчого. Дівчинку госпіталізували в обласну дитячу лікарню на Космічній.

Аварія не ускладнює проїзд.

Читайте також:   Троє невідомих підпалили квіти, принесені до Будинку профспілок в Одесі в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *