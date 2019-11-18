У Дніпрі водій Daewoo збив дівчинку

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького біля будинку №72 водій Daewoo збив дівчинку. Дитину госпіталізували.

Про це повідомляє місцеве видання.

Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу. Автомобілі в крайньому ряду зупинилися. Daewoo рухався в середньому ряду, водій не помітив пішохода та скоїв наїзд.

На місце викликали поліцію і швидку, очікується приїзд слідчого. Дівчинку госпіталізували в обласну дитячу лікарню на Космічній.

Аварія не ускладнює проїзд.