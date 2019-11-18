Високі відносини Гончарука та Сенниченко

Голова фонду державного майна України Дмитро Сенниченко поки не настільки популярний, як міністр економіки Милованов зі своїми одкровеннями в стилі «так, я дебіл» і «я написав дисертацію по укурке».

Але він зробив низку рішучих кроків, щоб теж стати «зіркою» (в поганому сенсі цього слова) соціальних мереж. На минулому тижні в будівлі Фонду проходила велика «нарада» з участю прем’єра Олексія Гончарука.

Гончарук, як не дивно, приїхав в точно призначений час. Однак Сеніченко не прибув, оскільки у нього були якісь дуже термінові, практично не відкладні справи.

Що робить Гончарук? Він терпляче чекає, коли Сеніченко вшанує своєю присутністю захід. У приміщення, зауважте, не заходить. Так і сидить в машині. З ним сидить вся його охорона та інші супроводжуючі особи.

Парковка перед ФДМ забита чорними машинами. Вікна Фонду забиті співробітниками, які милуються на цікаве видовище: прем’єр чекає главу Фонду держмайна.

Приблизно після півгодини очікування з’являється Сеніченко і гордо простує на своє робоче місце. Потім з машини вивалюється прем’єр і теж іде на нараду. Прямо якась управлінська ідилія виходить.

Андрій Шадов

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