Герусу на замітку: «Слуга народу» показав, як потрібно було вчинити з Ляшка

Голові парламентського комітету з енергетики і ЖКГ Андрію Герусу показали майстер-клас, як потрібно було вчинити з «радикальним» Олегом Ляшко.

Відповідне відео записав відомий спортсмен і нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.

Відзначається, що Беленюк — борець греко-римського стилю, який домігся серйозних успіхів у своїй спортивній кар’єрі.

Він показав пару прийомів, якими можна було б уникнути нападу, зокрема, якщо суперник починає хапати тебе за сорочку чи підходить спереду.

Цікаво, що суперник Беленюка для більшого ефекту під час «нападу» кричав: «Ах ти скотыняка!», пародіюючи Ляшко.

Дивіться відео онлайн:

Зауважимо, що після бійки з Герусом Ляшка хочуть заарештувати, йому вручили підозру у нанесенні легких тілесних ушкоджень.

За деякими даними, справа обмежиться домашнім арештом.