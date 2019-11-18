Зеленський — нічого не вирішальна ганчірка: Шарій вибухнув через «конченного свавілля»

Блогер Анатолій Шарій розкритикував президента України Володимира Зеленського з-за кримінальної справи проти нього.

Відповідний випуск його блогу вийшов увечері 18 листопада, повідомляє UAportal.

Зазначається, що справу проти Шарія не могли повноцінно відновити вже багато років за браком доказів вчинення злочину, зокрема, нічого не добився наслідок при президентові Петра Порошенка.

За президентства ж Зеленського Генпрокурор Руслан Рябошапка, якого сам президент називав «своєю людиною», став просувати справу.

Сам Шарій назвав це «кінчених свавіллям» і вирішив дати тиждень Зеленському, щоб пояснити, за що він його переслідує.

На думку блогера, Зеленський має до цього безпосереднє відношення, якщо тільки він не «нічого не вирішальна ганчірка», про яку витирає ноги навіть Рябошапка.

Так, якщо за тиждень нічого не зміниться, Шарій обіцяє почати переслідування Зеленського, як це було з Порошенком.