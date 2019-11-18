У Міноборони розглядають повернення Росією захоплених кораблів як виконання рішення Морського трибуналу

Тим часом російська сторона заперечує зв’язок між рішенням трибуналу і передачею Україні кораблів

У Міністерстві оборони України розглядають повернення захоплених Росією в листопаді минулого року катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу» як виконання травневого рішення Міжнародного морського трибуналу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова міністерства Андрій Загороднюк.

«Повернення катерів і буксира — це не акт доброї волі. Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу», — написав Загороднюк.

Він зазначив, що після отримання судів фахівці оглянуть їх і дадуть рекомендації, яким чином якнайшвидше повернути їх до служби.

«Ми і далі будемо будувати здатний військово-морський флот, який буде захищати Україну. Це запорука стабільності в регіоні», — підкреслив міністр оборони.

Зі свого боку прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що немає ніякого зв’язку між рішенням Міжнародного трибуналу і передачею Росією Україні кораблів, пише «Інтерфакс«.

«Це ніяк не пов’язано з міжнародним трибуналом. Ніякого зв’язку тут немає і бути не може», — сказав Пєсков.