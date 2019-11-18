Маніяк в Дніпрі: поліція підтвердила серію нападів і оприлюднила фоторобот злочинця

У Дніпрі поліція склала фоторобот невідомого зловмисника, який в період з 7 по 15 листопада здійснив шість нападів на жінок.

Згідно зі свідченнями потерпілих, це чоловік віком 25-30 років, зріст 175 см, худорлявий. Обличчя європейського типу, з запалими щоками Ні широкими вилицями. Волосся темно-русяве і довгі.

Фоторобот

У всіх випадках був одягнений у куртку чорного або темно-синього кольору, спортивні штани або світло-блакитні джинси.

Нагадаємо, невідомий чоловік підходив до потенційної жертви, бив її в обличчя і стрімко тікав. При цьому він не грабував своїх жертв. Саме із-за відсутності матеріального збитку заяву постраждалі в поліцію не писали. У той же час жінки побоюються, що невідомий «психопат» може ненароком завдати дуже глибоке поранення черговий своїй жертві, пошкодивши життєво важливі органи.