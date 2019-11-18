«Слабкими нервами не дивитися»: ностальгуючі «путінські бабусі» порвали мережа

У мережі коментують смішний прогандистский відеоролик, знятий літніми прихильницями президента Росії Володимира Путіна в Краснодарському краї.

Слабкими нервами не дивитися, бо відео може викликати блевоту pic.twitter.com/zuTbgyc3uj

— Фашик Донецький (@fash_donetskij) November 18, 2019

Кадри з жінками в однакових лілових футболках супроводжуються слізливою піснею про «очах кольору раю».

«Слабкими нервами не дивитися», — прокоментував відео його автор, відомий блогер Фашик Донецький.

«Це в дурдомі вихідний?», — задався питанням користувач Ямал.

«А чого очі кольору раю такі ботоксом товсті?» — вторить йому Калина.