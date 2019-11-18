Українським свиням почнуть набивати татуювання на вухо і стегно

Експеримент по татуюванню поросят до 4 місяців проведуть у двох свиногосподарствах Київської області.

По це повідомляє Асоціація свинарів України, зазначає AgroPortal.

Як зазначається, згідно чинному вітчизняному законодавству, що переміщуються тварини обов’язково мають бути ідентифіковані.

«Ідентифікація товарних свиней, яких тримають і розводять юридичні особи, здійснюється перед вибуттям тварини з господарства шляхом прикріплення однієї пар бирок відповідного зразка з груповим номером — номером господарства в Реєстрі тварин або татуювання реєстраційного номера господарства (для тварин старше чотирьох місяців)», — нагадали в асоціації.

Виробничий цикл багатьох вітчизняних свиногосподарств розділений на два майданчики — маточник (свиноматки і поросята до 70-80 днів життя) і откомочник (поросята від 70-80 днів життя до реалізації на забій). Переважно майданчики знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях. Це означає, що при перевезенні поросят з маточника в відгодівельник (у віці 2,5 місяців) їх треба бирковать, що створює додаткове фінансове навантаження на підприємства.

Щоб вирішити цю проблему, Асоціація свинарів України та Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин проведуть експеримент по татуюванню поросят різних вікових груп (з відлучення до 4 місяців). Підприємства, які стануть дослідною базою, вже провели підготовчу роботу, закупили необхідне обладнання.

«У рамках експерименту перевіряти 2 методу татуювання поросят: нанесення тату на вухо і стегно. Обов’язкова умова — щоденна відео – та фотофіксація», — додали в асоціації.

Головна мета дослідження — визначити, наскільки чіткою буде візуалізація татуювання і протягом якого періоду ця позначка буде зберігатися. У разі позитивних результатів експерименту, АСУ спільно з Агентством з ідентифікації та реєстрації тварин вироблять зміни в діючий Порядок ідентифікації та реєстрації свиней і будуть ініціювати їх впровадження.