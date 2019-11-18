В Одесі два маршрутника побилися на очах у пасажирів

Два водії маршрутних автобусів побилися на очах пасажирів в Одесі в неділю, 17 листопада.

Про це повідомляє Думська.

Пасажири одеських автобусів, які курсують за маршрутом №232, стали свідками бійки двох водіїв.

Точна причина бійки була невідома.

«Чи То помаранчева маршрутка підрізала білу, то у них до цього була неприязнь, ніхто так і не зрозумів, але в результаті водій білої заблокував рух, зупинившись перед іншою маршруткою. Потім він вийшов, відкрив двері, вони поштовхалися, потім він забрав у свого колеги ключі і викинув їх на дах його автобуса», — розповів свідок події.

Після цього один водій займався тим, що діставав з даху ключі від транспорту, а другий сів за кермо і поїхав.

В результаті частина пасажирів вирішили продовжити шлях пішки, інші дочекалися, поки водій вирішить проблему з ключами.