Під Києвом 79-річний чоловік вдарив сина ножем в груди

У Бориспільському районі під час побутового конфлікту 79-річний пенсіонер вдарив ножем у груди свого зятя.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

За словами правоохоронців, інцидент на побутовому ґрунті стався в одному з будинків в селі Дударків Бориспільського району області.

«Між родичами виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час бійки п’яний пенсіонер схопив ніж і завдав ним удар в груди своєму зятю. Свідком події став родич потерпілого, який і зателефонував у поліцію. Поліцейські як речовий доказ вилучили знаряддя злочину», — розповіли в прес-службі.

У поліції додали, що 54-річний чоловік з діагнозом проникаюче ножове поранення грудної клітки доставлений в лікарню.

Підозрюваного затримали на місці злочину в порядку статті 208 КПК України. Зараз 79-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.