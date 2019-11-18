Киянину повернули викрадену машину, на якій їздили брати-поліцейські

Киянину Максиму Шкварко повернули автомобіль, який був викрадений і опинився у використанні двох харківських поліцейських.

Про це власник Mazda повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«На своєму прикладі, я показав, що можна боротися з гнилої правоохоронною системою і бандитами! Можна не тільки боротися, але і перемагати їх! Хочу Вам всім сказати, що тільки величезна розголос дає результат! Цю розголосу зробили всі ми!», — пише Шкварко.

Також він записав відео, сидячи в своєму повернутому автомобілі, і подякував всіх небайдужих до його ситуації.

За даними ТСН, викрадений автомобіль знайшли в сім’ї з Чернівців. Інна Величко розповіла, що машину їй подарував чоловік. Про те, що транспорт вкрадений вона дізналася з новин.«Про

чень я була засмучена, зрозумійте правильно. Але іншого виходу ми не бачили, як повернути машину власникові», — розповідає Інна.

За її словами, чоловік купив автомобіль на авторинку в Івано-Франківській області. Однак правоохоронці проведуть розслідування того, як машина потрапила в Чернівці.

Тим часом проведена в Києві експертиза підтвердила, що ідентифікаційний код автомобіля був перебитий.