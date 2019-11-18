«Схаменіться!» Єпіфаній виступив із зверненням з-за Криму

Предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній звернувся до української влади з-за собору святих Володимира і Ольга аннексированном Криму, який забрали окупанти.

Храм знаходиться в Сімферополі і парафіян вже кілька разів виганяли звідти під різними приводами. Відповідний пост Епіфаній розмістив на своїй сторінці в Facebook.

«Довгий час у аннексированном Криму грубо порушується одне з основних прав людини – на свободу совісті та релігії. Днями російський суд касаційної інстанції знову відмовився захистити це право від свавілля чиновників», – написав він.

Глава церкви розповів, що в Криму виникла ще одна проблема – окупанти задумали знести храм ПЦУ в Євпаторії.

«Закликаю український уряд нарешті прийняти рішення, яке, на жаль, так і не було прийнято протягом попередніх років, для вирішення питання власності на приміщення собору та єпархіального управління в р. Сімферополі. Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку української громади Криму з боку нашої держави та дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні», – зазначив він.

Єпіфаній також звернувся до російської влади. «Схаменіться і припиніть злочини проти законів людських і закону Господнього! Згадайте прикру долю радянських атеїстів і не повторюйте їх шляху, які зазіхають на храми Божі», – закликав він.