Поліцейських, які викидали хабар з вікна машини, засудили на п’ять років

Чернігівський районний суд засудив трьох колішніх працівників поліції до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 11 листопада.

Явились в місті У 2018 до поліції надійшла заява про крадіжку телефону в начальниці автозаправної станції. Чоловік зайшов на заправку напідпитку і просив дати йому спиртне, і записати це на рахунок, альо заправниця відмовилась і він забравши у неї телефон, «щоб вона за ним побігала».

У начальника слідчого відділення Козелецького відділення поліції начебто вінік задум отримати кошти від чоловіка, який узяв телефон. До цього були залучені ще двох працівників поліції – начальник сектору превенції і дільничний. Саме останні, за версією обвинувачення, озвучили громадянину суму – 5500 грн. У свою чергу, начальник відділення поліції склав постанову про закриття справи і давши вказівку слідчій, яка тільки нещодавно надійшла на роботу, підписати її від свого імені. Двоє його спільників зустрілися із чоловіком біля Собору Різдва Богородиці, що у смт . Козелець, і передали постанову про закриття справи, а також дали поговорити зі своїм начальником, який все підтвердив. Отримавши гроші, поліцейські від’їхали, але зрозуміли, що їх викрили на гарячому, і викинули у вікно сумку з грошима. На вулиці свідок бачив, як з машини вилетіла сумка.

У суді начальник слідчого відділення поліції заперечував свою причетність. Двоє підлеглих також переконували, що шеф був не в курси, тому що всі переговори вели смороду. За їх версією, громадянин повернувши телефон власниці, вони досягли згоди про закриття справи, альо смороду витратили гроші на бензин і хотіли «матеріальної допомоги».

Проте суд ці доводь не прийняв. НСРД зафіксовано, що поліцейський сказавши громадянину, що саме начальник слідства за нього поручився і заявив суму, якою треба допомогти, а якби справу вела молода слідча, то невідомо чим би все закінчилось. У телефонній розмові з шефом поліції чоловік заговоривши про «розрахунок», а тієї кілька разів відповів: «Добре».

Усі троє співробітників поліції були звільнені у 2018 році у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності.

Суд визнав їх винними і призначив на п’ять років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки з конфіскацією майна.