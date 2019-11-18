Катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу» прибудуть в Очаків орієнтовно 20 листопада в 16:00

Українські кораблі захоплені росіянами в жовтні 2018 року і звільнені в окупованому Криму, орієнтовно прибудуть в Очаків в 16:00 20 листопада.

Згідно з джерелами Цензор.НЕМАЄ у штабі ВМС України, загін українських кораблів — буксири «Гайдамака», «Титан», рятувальне судно «Сапфір», а також повернені Росією катера «Бердянськ», «Нікополь», буксир «Яни Капу», на даний момент прямують у порт Очаків, розрахунковий час прибуття — 16.00 20 листопада.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських судів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Зокрема, російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрна огорожу, а також втрачений рятувальний пліт. При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

У той же час, у ФСБ Росії заявляли, що три українських військових корабля в Азовському морі «незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченській протоці».

У результаті незаконних дій російських силовиків були захоплені три кораблі ВМС України і взяті в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний суд РФ окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня 2019 відбувся взаємний обмін українських політв’язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. В цей же день звільнені українці прилетіли в Київ.