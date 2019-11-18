«Зеленський повинен від них позбутися!» Орлуша сказав, хто здав Донбас

Президент України Володимир Зеленський повинен позбутися всього російського кагэбэшно-фээсбэшного спадщини в українських спецслужбах.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав колишній російський політтехнолог і нинішній поет Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша. За його словами, саме вони в 2014 році здали український Донбас, не виконавши свою роботу на пунктах пропуску.

«Від усієї душі бажаю Зеленському остаточно позбавитися від всього російського кагэбэшно-фээсбэшного спадщини у ваших спецслужбах. Я знаю, що було під час захоплення Донбасу, як доповідали в Київ: мовляв, «у нас все під контролем». Хто здав Донбас? Фсбшники в сбушної шкурі, яких і сьогодні чимало на відповідальних місцях. Вони не виконали свою роботу, пропустили – спочатку провокаторів, потім те людей зі зброєю, а потім – і регулярну армію «шахтарів», «відпускників» і «ихтамнетов». Ось таке в результаті вийшло «все під контролем». Тобто, під російським», – резюмував він.