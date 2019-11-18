Будьте прокляті: мережа вибухнула гнівом з-за знущань бойовиків над українцем на Донбасі

У мережі гнівно обговорюють інцидент з передачею тіла полоненого українського військовослужбовця Романа Безпалого, який потрапив у полон 22 травня 2019 року поблизу Новотроїцького.

Своїми думками на цей рахунок українці діляться в соцмережах.

Зокрема, користувачів вразила та жорстокість, з якою бойовики належали до полоненому українцю, адже тіло військового передали українській стороні без органів і в чорному мішку. За інформацією бойовиків, нібито військовий покінчив з собою.

В коментарях українці висловили здивування, яким чином можна амністувати бойовиків, які таким звірячим чином вбивають українських солдатів.