Доцент-вбивця Соколов влаштував два вибухи в Іспанії

Екс-доцент Спбду Олег Соколов, який убив і расчленивший Анастасію Єщенко, влаштував два вибухи в Іспанії. Після «подвигів» в Сарагосі йому заборонили брати участь у місцевих реконструкціях.

Про це написала іспанська газета ABC.

Стаття під назвою «Російська расчленитель, який грав роль одного з маршалів Наполеона на вулицях Сарагоси», з’явилася на сторінках однієї з найбільших газет Іспанії.

«Страшна історія Олега Соколова, історика, затриманого в Санкт-Петербурзі (Росія) за вбивство і розчленування свій нареченої і колишньої учениці, яка була на 39 років молодша за нього, мала особливий відгук у Сарагосі», — говорить автор, Роберто Перес. Особливо ці події вразили тих, хто займається історичними реконструкціями на вулицях Сарагоси в пам’ять про битви Війни за незалежність проти Наполеона в 1808-09 роках. (Опір французам було в Іспанії дуже сильним, а оборона Сарагоси — одним з найбільш героїчних і яскравих епізодів цієї боротьби).

Олега Соколова бачили в Сарагосі тричі. Вперше він відвідав місто в 2009 році, коли писав історичний роман про Сарагосі часів Війни за незалежність, розповідає газета. Роман вийшов у Росії п’ять років потому: «До того часу Соколов вже був відомий і в колах реконструкторів з Сарагоси, тому що в 2013 році він повернувся в столицю Арагона для участі в одному з їх мальовничих уявлень в центрі міста».

Участь російського історика «наробила шуму», і не тільки тому, що Соколов грав роль головного персонажа з французької сторони, маршала на чолі військ загарбників. «Було очевидно, що він насолоджувався, граючи цю роль, і був повністю занурений у неї», — зазначає ABC. Але «вів себе эксцентрически і недисципліновано», з точки зору організаторів.

За таку поведінку (у чому конкретно воно тоді виявлялося, не уточнюється) Соколова відчитали організатори цих реконструкцій, і йому було заборонено надалі брати в них участь, згадує президент асоціації реконструкторів «Добровольці Арагону» Луїс Сорандо.

Але, незважаючи на поганий досвід, організатори зрештою прийняли вибачення російського історика і дозволили йому повернутися на наступний рік! У 2015 році він приїхав в Сарагосу з молодою супутницею — тієї самої, яку нещодавно розчленував. Анастасією Єщенко.

У 2015 році російський історик знову надягнув на себе мундир маршала Наполеонівської армії, і знову «продемонстрував свої акторські таланти, і свої погані манери», розповідає газета. «Нам довелося кілька разів зупиняти його», він «грубо поводився з кіньми» і дозволяв собі «нахабні мачистские витівки щодо деяких колег жіночої статі», згадує Луїс Сорандо. Справа закінчилося нанесенням матеріальної шкоди: Соколов влаштував два вибухи (очевидно, йдеться про якісь реконструкторских спецефектах «МК») які пошкодили вітрину одного з магазинів.

«Ексцентричний, неконтрольований, недисциплінований і з грубими манерами, але, безумовно, знає експерт і пристрасно захоплений Наполеоном і Сарагосою. Таким його пам’ятають в столиці Арагона ті, хто разом з ним брав участь в історичних реконструкціях»…

Із досьє «МК»: Олег Соколов написав пригодницьку книгу «Іспанська війна і таємниця тамплієрів». Знайомим він говорив, що вивів себе в образі головного героя — молодого французького капітана Другого драгунського полку Анрі де Крессэ, а Анастасію Єщенко — в образі іспанки Інеси. Написана картонним мовою книга рясніє штампами, втім, кое-які паралелі з реальним життям в ній все-таки проглядаються. Наприклад, батько і брат Інеси не дуже тепло ставляться до Анрі. І закінчується твір зовсім не хеппі-ендом: думаючи, що французький капітан убитий, Інеса йде в монастир.