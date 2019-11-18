Тільки дві людини написали національний радіодиктант без помилки

Всеукраїнський диктант національної єдності без єдиної помилки написали лише дві людини. Про це в ефірі Українського радіо повідомила співорганізатор диктанту Олена Зелінченко.

Вона зазначила, що для тих, хто допустив незначні помилки, організатори вирішили створити другу і третю номінації — аналог другого і третього місць.

«Текст виявився складним, тільки два переможців. Хоча в минулому році було 311 робіт без єдиної помилки. Треба зауважити, що в минулому році можна було протягом двох днів піти до вченого, філологу, вивірити всі помилки, порадитися, а тут треба було протягом 15 хвилин відправити свою роботу, і перевірити диктант було неможливо. Думаю, саме цим і пояснюються лише два переможця», — заявила Зелінченко.

За її словами, найбільш активними були Київська область, місто Київ, Донецька та Львівська області.

«14 листів з Об’єднаних Арабських Еміратів, причому один з диктантів написаний майже ідеально, 5 листів з Латвії, 4 з Малайзії, 3 з Німеччини, 2 з Данії і по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії і Китаю», — підкреслила співорганізатор.