Тина Кароль устроила смелую провокацию в Instagram

Популярная украинская певица и ведущая шоу «Танцы со звездами» нарвалась в очередной раз на шкал критики поклонников за последние нескромные фотографии в социальной сети Instagram. Некоторые поклонники уверены, что такие снимки были опубликованы, чтобы раздразнить хейтеров. Об этом сообщает apostrophe.ua.

Одна из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса опубликовала на своей странице пару эффектных снимков. На кадрах девушка позирует в одной только ночнушке без бюстгальтера. Артистка смотрит в объектив камеры со взглядом полным желания и чуть приоткрытыми губами.

Вдобавок ко всему Тина Кароль запечатлена на фотографиях в очень сексуальных позах. Некоторые поклонники рассмотрели в таких кадрах “чистой воды эротику”.

Так, на втором снимке, звезда откинула голову назад, одну руку держит на шеи, а другую между ног. Судя по снимку и тому, как Кароль вошла в роль можно подумать, что он испытывает «истинное наслаждение».

Тем не менее, опубликованы такие снимки были ради того, чтобы привлечь внимание поклонников на предстоящие концерты артистки. Сомнительно, что кто-то прочитал описание к фотографиям, когда здесь такие кадры. Всего за пару часов снимки набрали по 30 тысяч лайков.

Под публикацией началась острая дискуссия между моралистами и поклонниками артистки. Тину Кароль обвинили в том, что она подает плохой пример подрастающему поколению и публиковать такие снимки уже слишком.