Причетний нардеп: Луценко озвучив резонансні деталі «чорної бухгалтерії» Януковича

У «чорної бухгалтерії» Партії регіонів навпроти імені екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта стоїть підпис народного депутата України.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів екс-глава ГПУ Юрій Луценко. При цьому він не назвав ім’я політика, який є діючим нардепом.

Луценко зазначив, що ім’я Манафорта у списках розголосив глава НАБУ Артем Ситник.

«Тепер я вже можу вам сказати – навпроти прізвища Манафорта варто сума і підпис чинного народного депутата України, встановленого експертизою», – додав екс-глава ГПУ.

Луценко пояснив, що оприлюдненням даного факту Ситник хотів допомогти тодішньому конкуренту Трампа на виборах президента США Хілларі Клінтон.

«А потім Холодницький (Назар Холодницки – голова САП ) спитав Ситника: «Навіщо ти це зробив?». Він каже: «Я хочу допомогти Хілларі». Дійсно, кожен може вболівати за будь-якого політика, навіть за кордоном. Але ті, хто мають офіційні посади, напевно, повинні гальмувати в своїх публічних симпатії, а тим більше у діях на користь кого-то», – розповів екс-генпрокурор.

Луценко додав, що обговорював цю ситуацію з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

«Тому кажу Джуліані: «Дивіться, я не знаю, як це трактувати, це серйозне втручання у вашу виборчу кампанію, чи ні». Він каже: «Звичайно, серйозна, так як в найгарячіший момент кампанії раптом злив з правоохоронних органів України призвів до величезного скандалу і відставки керівника кампанії Трампа. А про це ви можете відкрити справу?» – згадував він.

Луценко додав, що не зміг почати кримінальну справу через відсутність законодавчої бази.

«У нас немає такої кримінальної статті: «За втручання в іноземні вибори». Тому, якщо ви (Джуліані – Ред.) бачите в цьому порушення ваших американських законів, відкривайте справу, і діємо так, як я розповів – через request, через запити або через загальну групу», – підкреслив він.