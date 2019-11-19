5 фактів про Руслані Писанці

Українська актриса Руслана Писанка 17 листопада святкувала день народження. Зірці виповнилося 54 роки. З такої нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 цікавих фактів про актрису, яких ви могли не знати.

Прізвище актриси



Мало хто знає, що справжнє прізвище актриси не Писанка, а Писанко. Мабуть, люди завжди робили помилки у вимові, тому Руслана дещо змінила її.

Цікаво, що творчі задатки актрисі передалися від батька. Ігор Писанко був відомим радянським кінооператором. Він працював в «Укркинхронике» в Києві і зняв фільми «Дорогою батьків», «Я бачу», «Поема про Донецький край», «Венеція», «Генерал Кирпонос» та ін. За роки своєї кар’єри Ігор Писанко отримав безліч нагород, що, мабуть, надихнуло Руслану на роботу актриси.

Навчання Руслани Писанки



З дитинства Руслана Писанка виявляла інтерес до творчих професій. Вона любила співати, танцювати і часто мріяла про славу народної артистки. Проте після закінчення школи Руслана Писанка поступила в Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. Майбутня зірка кіно і театру отримала освіту режисера, проте захотіла стояти в кадрі, а не створювати фільми.

Ще під час навчання Руслана Писанка почала зніматися у фільмах. Одну з перших ролей вона отримала у фільмі «Кілька любовних історій». Після виходу фільму в 1994 році Руслана Писанка прокинулася популярною і отримала неофіційний статус секс-символа українського шоу-бізнесу. «Москаль-чарівник», «Вогнем і мечем», «Яблуко», «Три мушкетери» – одна за одною ролі приносили успіх Руслані Писанці. У той же час актриса багато часу приділяла роботі в театрі, гастролюючи по містах України.

Особисте життя Руслани Писанки



Цікаво, що саме на хвилі слави Руслана Писанка познайомилася зі своїм чоловіком бізнесменом Ігорем Ісаковим. На перше побачення, яке відбулося в 2009 році, Руслана Писанка запізнилася на 5 годин, про що вона відверто розповіла в програмі «Життя відомих людей». Актриса забула про зустріч з чоловіком, тому приїхала до майбутнього коханого з мокрим волоссям.

Я забула. Забула, що зустріч. Що час. Я їхала з мокрим волоссям. Поки я їхала, це як феном, я робила собі зачіску. Така елегантна німфа до нього приїхала. Волосся недосушені, – згадала Руслана Писанка.

Проте закоханий Ігор Ісаков дочекався знамениту актрису, а в 2012 році стало відомо про їхнє таємне весілля. Точно невідомо, коли Руслана Писанка вийшла заміж за бізнесмена, однак їх особисте життя відразу ж привернула увагу всіх вітчизняних ЗМІ.

Діти



Напевно, чи не найпопулярнішою темою про Руслані Писанці є не так її подружнє життя, як діти. Актриса так і не стала мамою, про що розповіла в шоу «Зважені та щасливі». На проект актриса прийшла зі своїм чоловіком і в парі боролася із зайвими кілограмами. В одному з випусків Руслана Писанка розповіла, що планувати потомства вже пізно.

«Я була завжди в світі фантазій і мрій. І ось ти виходиш заміж, і вже невідомо, чи варто замислюватися про дітей у такому віці. Зараз потрібно ще дитини встигнути підняти. Ти танцюєш, скачеш, можеш загратися. І стає вже пізно думати про те, про що потрібно було думати 20 років тому», – поділилася Руслана Писанка.

Спільно з Ігорем Ісаковим актриса тримає білого кота, фото якого з’явилися на офіційній Instagram-сторінці зірки.

Блог Руслани Писанки



Зараз на рахунку актриси більше 30 успішних проектів. Зокрема, Руслана Писанка вела прогноз погоди і виходила на паркет «Танців з зірками». Кадри своїх буднів вона охоче публікує в мережі. Тому всі шанувальники Руслани Писанки можуть не тільки спілкуватися з нею на офіційних сторінках, але й першими дізнаватися про новинки з її життя і дивитися результати стильних фотосесій.