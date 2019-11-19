Україна вимагатиме компенсації за захоплення українських кораблів і моряків в Керченській протоці — МЗС

На пізніх етапах Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсації за захоплення Росією українських кораблів і моряків в Керченській протоці.

Про це повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, передає Радіо Свобода.

«Це дасть нам можливість на більш пізньому етапі говорити про оплату з боку Російської Федерації компенсації за заподіяні збитки. Попереду у нас дуже ретельна експертиза перевірки цих судів. Спочатку треба їх побачити, в якому вигляді вони, не було з них вилучено техніку, обладнання, документацію. Є багато елементів, які потім можуть становити речові докази. І тільки на підставі цього, як буде рішення арбітражного трибуналу, можемо говорити про якісь суми», – сказала Зеленко в ефірі програми «Ваша свобода».