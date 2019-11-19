Скандал з концертом Білик в Харкові: співачка не стала мовчати, організатори виправдалися

Українська співачка Ірина Білик мимоволі опинилася в центрі скандалу після концерту у місті Харків, що відбувся 12 листопада. Слідом за розсердженої артисткою, своєю версією подій поділилися організатори.

Засмучені шанувальники почула у виконанні артистки всього три пісні замість заявленої сольної програми, і вирішили просто так не залишати. Тоді незадоволені звернулися в поліцію з вимогою повернути їм суму, витрачену на квитки. Щоб послухати Білик, їм довелося викласти до 1000 грн.

Співачка вирішила порозумітися шанувальниками в Instagram і звинуватила організаторів у навмисному обмані своїх слухачів.

«Прикро, що організатор мого виступу в Харкові так нахабно і жадібно обманув кохану і шановану мною аудиторію! Мій виступ у Харкові було чітко регламентоване з організатором, тобто наші домовленості обмежувалися трьома піснями. Ні про яке сольному концерті мови не було і домовленостей теж, що я і моя команда сміливо можемо підтвердити…

Дорогий організатор, хочу вам сказати, що ви не маєте ніякого права і совісті так чинити з моїми прихильниками і мною!» — обрушилася з гнівною промовою артистка.

У свою чергу, організатори звинуватили глядачів у неуважності. Вони заявили, що слухачі просто погано вивчили афішу. За їх словами, на постері було чітко зазначено, що мова йде про «збірної солянки», а не сольний концерт Білик. Компенсувати вартість квитків неуважним глядачам організатори не мають наміру. Але в якості розради запропонували обуреним квитки на інший захід.