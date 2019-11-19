Світ почав боротьбу із зайвою цукром в продуктах

Дослідники, які беруть участь у програмі Global Burden of Disease, заявили, що люди, рідше вмирають з-за неправильного харчування, що проживають на території Ізраїлю.

У 2018 році було проведено дослідження, в якому брало участь 195 країн. Автори роботи радять перейняти гастрономічний досвід ізраїльтян.

Однак, якщо ви все-таки це зробите, то будете сильно здивовані – громадяни Ізраїлю рекордсмени по споживанню цукру (60 кг у рік). Далі більше всього ласунів проживає в Малайзії, Барбадасе, Фіджі і Бразилії.

Самій «нецукрової» країною виявилася Північна Корея – 3,5 кг на рік.

США, які страждають від епідемії ожиріння в середньому вживають 31,1 кг цукру на людину в рік. При цьому вони перебувають лише на 56 місці з 195.

Росія опинилася на 24 місці з показником 39,7 кг на людину. Останнім часом споживання цукру населенням стало знижуватися. Як коментує ситуацію портал «КазахЗерно.kz» основною причиною стали кризові явища і супутній їм купівельний песимізм, які відображаються на показниках споживання солодощів дуже швидко. У такі періоди люди починають економити, зазвичай витрати на солодощі скорочуються одними з перших.

Абсолютний показник цукру встановив рекорд у жителів Індії. За 2018 рік вони з’їли 25,39 метричних тонн цукру. Це перевищує сумарні показники всіх країн ЄС.

Дослідниками уточнюється, що враховувався цукор не тільки той, який жителі використовують при приготуванні і вживанні їжі, але і той, який вже міститься в придбаних продуктах. Наприклад, в газованих напоях, соки, шоколад і т. д.

Дослідники відзначили, що з 2001 по 2018 роки світове споживання цукру різко зросла з 123,4 млн. до 172,4 млн.

Однією з причин масового зловживання цукру є банальне бажання наповнити організм енергією. З 60-х по 90-ті роки сильно зросло його споживання: з 2,6 млн. тонн до 13 млн. тонн щорічно.

В останні півстоліття людство стало багато є напівфабрикатів, куди виробники для посилення смаку додають багато цукру.

Лікарі б’ють на сполох. Згідно з ВООЗ, люди повинні зменшити кількість уживаних цукрів до 10% від добового раціону, в ідеалі 5%, або 25 гр.

Тим часом уряди 20 країн приступили до реальних дій і додатково обклали податком продукти з підвищеним вмістом цукру. Сінгапур першим у світі ввів повну заборону на рекламу подібної продукції.

У першу чергу зміни торкнулися газованих напоїв – рекордсменів за вмістом цукру. 355 мл напою містять 11 ч. л. цукру.

Вчені з Гарварду довели прямий зв’язок вживання таких напоїв і розвитку діабету 2 типу, хвороб серця.

Однак є ті, хто має протилежну точку зору. Представники Міжнародної організації по цукру і Action Sugar заявили, що у всіх бідах винен не лише цукор, а й відсутність фізичної активності і правильного харчування. За його словами, цукор слід розцінювати як необхідний джерело енергії, адже не дарма він входить до складу грудного молока.

Тим не менш, заходи, вжиті Новою Зеландією за збільшення податку на 10%, вже принесли свої плоди: продаж напоїв впала на 10%. В інших країнах підприємці почали міняти склад продукції, щоб обійти введені заходи. Так, у Великобританії кількість цукрів у газованій воді зменшилася на 28,8%.

Британські вчені вже оцінили користь від введених податків. На їх думку, підвищення податкового навантаження на солодкі напої та різні солодощі призведе до зниження ваги британців в середньому на 1,3 кг щорічно.