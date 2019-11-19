Росія знову наростила вкладення в держборг США

Вкладення Росії в казначейські облігації США (US Treasuries) збільшилися у вересні 2019 року на $775 млн і досягли $10,075 млрд, випливає зі звіту американського Мінфіну.

З цієї суми $7,0099 млрд припали на короткострокові папери і $3,066 млрд — на довгострокові, повідомляє РИА «Новости».

Таким чином, у вересні Росія другий місяць поспіль збільшила інвестиції в держборг США. До цього РФ купувала US Treasuries тільки в лютому поточного року. При цьому ще з весни 2018 року Росія різко скоротила вкладення в американські казначейські папери. Так, у квітні минулого року вони зменшилися з $96 млрд до $48,7 млрд, а в травні — до $14,9 млрд, зазначає ТАСС.

Максимум російських інвестицій в облігації США припав на 2010 рік, коли їх обсяг досяг $170 млрд, нагадує Lenta.ru.

Тим часом найбільшим власником американського держборгу у вересні — четвертий місяць поспіль — залишилася Японія, хоча вона скоротила портфель US Treasuries на $28,9 млрд до $1 трлн 145,8 млрд.

Другу сходинку у цьому «рейтингу» займає Китай ($1 трлн 102,4 млрд), а замикає трійку лідерів Великобританія з $346,2 млрд, уточнює «Фінмаркет».

В цілому ж обсяг вкладень нерезидентів в US Treasuries зменшився у вересні на $84,3 млн до $6 трлн 776,8 млрд.