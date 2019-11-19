У столиці нетверезий молодик впав під колеса автівки

У Києві на вулиці Січових Стрільців 18 листопада пішохід впав під колеса проїжджаючого автомобіля і впав у кому. Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередніми даними, автівка Dacia рухалася у бік центру. Водій помітив, як попереду по вулиці йшов, хитаючись, пішохід на вигляд до 25 років і, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння. Молода людина переходила дорогу і вже ступила на тротуар, але впала під колеса автомобіля. В результаті Dacia наїхала йому на ногу, але найскладнішу травму пішохід отримав, ударившись головою об асфальт.

Постраждалого госпіталізували у реанімацію в стані коми. Його стан дуже важкий.