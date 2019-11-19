Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Львівщині у військовій частині загинув офіцер

19.11.2019

Внаслідок пожежі у військовій частині у селищі Старичі Яворівського району Львівської області загинув офіцер, ще одного з опіками госпіталізовано. Про це повідомляє прес-центр Сухопутних військ ЗС України у Фейсбук.

Загоряння сталося близько 5.00 в будівлі військової частини у селищі Старичі Яворівського району.

“На жаль, у пожежі загинув офіцер, ще одного з опіками госпіталізували до Центральної райлікарні Новояворівська”,-йдеться у повідомленні

Наразі пожежа локалізована, її причини та обставини з’ясовують представники Військової служби правопорядку ЗСУ та поліції.

Читайте також:   У Зеленського хочуть провести адміністративну реформу, скоротивши число районів у п'ять разів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *