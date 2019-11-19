На Львівщині у військовій частині загинув офіцер

Внаслідок пожежі у військовій частині у селищі Старичі Яворівського району Львівської області загинув офіцер, ще одного з опіками госпіталізовано. Про це повідомляє прес-центр Сухопутних військ ЗС України у Фейсбук.

Загоряння сталося близько 5.00 в будівлі військової частини у селищі Старичі Яворівського району.

“На жаль, у пожежі загинув офіцер, ще одного з опіками госпіталізували до Центральної райлікарні Новояворівська”,-йдеться у повідомленні

Наразі пожежа локалізована, її причини та обставини з’ясовують представники Військової служби правопорядку ЗСУ та поліції.