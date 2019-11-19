США готові визнати ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан

США більше не вважають, що ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушують міжнародне право. Про це заявив у понеділок на брифінгу для журналістів держсекретар Майкл Помпео, слова якого наводить ТАСС.

“Адміністрація президента Дональда Трампа переглядає підхід адміністрації Барака Обами по ізраїльських поселень”, – повідомив Помпео, нагадавши, що офіційні заяви США щодо поселенську діяльність на Західному березі протягом десятиліть були непослідовними. У 1979 році адміністрація Джиммі Картера категорично уклала, що ізраїльські поселення суперечать міжнародному праву. У 1981 президент Рональд Рейган не погодився з цим висновком і заявив, що не вважає поселення спочатку незаконними.

“У грудні 2016 року держсекретар США Джон Керрі змінив обережний двопартійний підхід, публічно підкресливши передбачувану незаконність поселень, – зазначив Помпео. – Після ретельного вивчення усіх сторін нинішня адміністрація вирішила погодитися з президентом Рейганом. Будівництво ізраїльських цивільних поселень на Західному березі річки Йордан не є таким, що порушує міжнародне право”.

У грудні 2016 року РБ ООН прийняв резолюцію 2334 з вимогою припинити поселенську діяльність на окупованих палестинських територіях. Ізраїльська сторона тоді ж заявила, що не буде виконувати положення цього документа.

Помпео також заявив, що нове рішення США щодо поселень Ізраїлю на окупованих палестинських територіях не зумовлює остаточний статус Західного берега річки Йордан. “Про це повинні домовитися шляхом переговорів ізраїльтяни і палестинці”, – сказав керівник зовнішньополітичного відомства США.

Торкаючись питання ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, Помпео запевнив, що даний крок Вашингтона не слід розглядати як якийсь політичний сигнал кому б то не було. Крім того, він заявив, що нинішні дії США будуть тільки сприяти врегулюванню палестино-ізраїльського конфлікту.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац привітав заяву Помпео і подякував адміністрації Трампа “за послідовну і стійку підтримку Ізраїлю”. “Це важлива заява є належною відповіддю на рішення Європейського суду проти єврейських поселень і спроби бойкоту Держави Ізраїль”, – написав Кац у Twitter.

“Сполучені Штати взяли важливий політичний курс, який виправляє історичну помилку, адміністрація Трампа явно відкинула помилкове твердження про те, що ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан по своїй суті незаконні по міжнародному праву. Ізраїль глибоко вдячний президенту Трампу, держсекретареві Помпео і всієї адміністрації США за їх тверду позицію щодо підтримки правди і справедливості, і закликає всі відповідальні країни, які сподіваються на просування миру, зайняти аналогічну позицію”, – зазначив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він заявив, що Ізраїль як і раніше готовий і бажає вести мирні переговори з палестинцями з усіх питань статусу остаточного врегулювання в цілях досягнення міцного миру, але і надалі буде відкидати всі аргументи, що стосуються незаконності поселень.

У свою чергу, офіційний представник президента Палестини Набіль Абу Рудейна сказав, що Білий дім не уповноважений скасовувати міжнародні резолюції, які стосуються поселень на Західному березі річки Йордан. За його словами, адміністрація США “втратила всякий авторитет” і більше не грає ніякої ролі у мирному процесі на Близькому Сході. Сама ж заява Помпео “є недійсним, відкидається, засуджується і повністю суперечить міжнародному праву та резолюцій міжнародної законності”.

Генеральний секретар Виконкому Організації визволення Палестини (ОВП) Саїб Арікат рішуче засудив заяву держсекретаря США Майкла Помпео про єврейських поселеннях на Західному березі і звинуватив Вашингтон у спробі підмінити міжнародне право законами джунглів. Про це повідомило палестинське інформаційне агентство Maan.

“Такою позицією в цьому питанні, а також позиціями в інших областях в різних регіонах світу Сполучені Штати кидають прямий виклик міжнародному праву, намагаючись підірвати його основи і підмінити їх законами джунглів, – заявив він. – Вашингтон, тим самим позбавив себе ролі відповідального міжнародного гравця і посередника у врегулюванні міжнародних криз”.

Арікат закликав міжнародне співтовариство адекватно відреагувати на ці “незаконні заяви” і залучити адміністрацію США до відповідальності “за ці кричущі і триваючі порушення міжнародного права”. Він також закликав радників американської адміністрації “переглянути положення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права”, нагадавши, що поселенська діяльність засуджується всіма положеннями міжнародного права.

Глава МЗС Йорданії Айман Хусейн Абдалла ас-Сафаді повідомив у Twitter, що рішення адміністрації США може мати небезпечні наслідки для близькосхідного врегулювання. За словами міністра, будівництво Ізраїлем поселень на окупованих палестинських територіях є “грубим порушенням міжнародного права”. Як підкреслив глава МЗС, Йорданія не відмовиться від засудження таких дій Ізраїлю, які підривають можливість вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав.

В ЄС також продовжують вважати поселення незаконними і закликали Ізраїль “припинити будь-яку поселенську діяльність у відповідності з його зобов’язаннями як окупуючої держави”. Про це йдеться в заяві глави дипломатії Євросоюзу Федерики Могерини.

За її словами, ЄС продовжить підтримувати відновлення зусиль, спрямованих на досягнення вирішення конфлікту на основі принципу двох держав, що є “єдиним життєздатним і реалістичним способом задовольнити законні сподівання обох сторін”.

У МЗС РФ, у свою чергу, заявили, що позиція Росії з питання поселень залишається незмінною. Росія послідовно виступає з підтримкою необхідності комплексного політичного вирішення палестино-ізраїльського конфлікту на основі концепції створення двох держав для двох народів в кордонах 1967 року. У МЗС РФ неодноразово заявляли, що єдиним шляхом врегулювання суперечностей між сторонами можуть стати прямі переговори між ізраїльтянами і палестинцями.

Тим часом держдепартамент США опублікував попередження для громадян країни, які відвідують і планують відвідати Єрусалим, Західний берег річки Йордан і сектор Газа. “Окремі особи і групи, що виступають проти нещодавньої заяви держсекретаря, можуть бути спрямовані проти урядових установ США, приватних інтересів США і громадян США”, – йдеться в повідомленні на сайті держдепартаменту.

За даними відомства, цілями нападів можуть бути громадські заходи, готелі, клуби і ресторани, популярні серед громадян США, релігійні місця, школи, торгові центри та ринки, об’єкти туристичної інфраструктури, транспорт.

Крім того, посольство США в Ізраїлі закликав громадян своєї країни, які перебувають в Ізраїлі, до обережності і пильності при відвідуванні Єрусалиму і палестинських територій. “Посольство США радить громадянам Сполучених Штатів, які перебувають або планують найближчим часом поїздку в Єрусалим, на Західний берег річки Йордан або в сектор Газа зберігати високий рівень пильності і вживати необхідних заходів для поінформованості про заходи безпеки у світлі ситуації, обстановки”, – йдеться на сайті посольства США в Єрусалимі.

У заяві посольства також наголошується, що “уряд США забороняє американським державним службовцям поїздки на всю територію Західного берега річки Йордан, включаючи Єрихону, і Віфлеєм, а також у Старе місто Єрусалиму, його найближчі околиці і до його воріт”.

