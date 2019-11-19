Підозра Порошенка було передано в Генпрокуратуру ще 30 жовтня. Але майже 20 днів пролежав без руху

Підозра колишньому президенту України Петру Порошенку було направлено з Державного бюро розслідувань (ДБР) на узгодження в Генпрокуратуру ще 30 жовтня.

Про це «Країні» стало відомо з власних джерел у Генпрокуратурі. Воно там було зареєстровано під номером 01-18037. Проте майже 20 днів пролежав без руху і без будь-якої реакції з боку генпрокурора.

Вчора ДБР повторно передала підозра на узгодження, але цього разу оголосив про це публічно.

Тільки після цього генпрокурор Рябошапка заявив, що ГПУ вивчить документ. Хоча до того у прокурорів було більше двох тижнів для його вивчення.