У Києві патрульні за місяць виписали штрафів на 4,5 мільйона гривень

Результати патрулювання смуги руху громадського транспорту показали, що за місяць сума штрафів в Києві склала майже 4,5 мільйона гривень.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Радник Київського міського голови Максим Бахматов підкреслив, що проведення патрульних заходів довело свою ефективність.

«Як бачимо, результати приголомшливі. Ми працюємо спільно з поліцією в години пік вранці та ввечері – з 7:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00. У період з 15 жовтня по 14 листопада, тобто, за місяць, винесено близько 8 600 постанов на суму майже 4,5 мільйона гривень», — сказав Бахматов.