Знаменитості зі своїми собаками

Що спільного між Мерилін Монро, Елвісом Преслі, Майлі Сайрус і Дженніфер Лопес? Крім зоряного статусу їх всіх об’єднує любов до собак! І ось незаперечні докази, які розтоплять серце твоє.

1. Мерилін Монро і Артур Міллер



Знаменита актриса і її чоловік з посмішкою на весь рот грали зі своїм псом Хьюго на галявині перед будинком Артура 25 червня 1956 року.

2. Дженніфер Лопес



Актриса позує з цуценям на руках на порозі свого будинку в Лос-Анджелесі, 1992 рік.

3. Бетті Уайт



Актриса 50-х з сенбернаром Стормі показує смішні трюки в Лос-Анджелесі, 1954.

4. Одрі Хепберн



Зірка «Сніданку у Тіффані» роздає автографи, не випускаючи з рук йоркширського тер’єра Йорки, 1961.

5. Майлі Сайрус



Скандальна поп-зірка несе свого маленького пінчера по аеропорту Майамі, 2012.

6. Шер



Відома співачка гладить свою величезну німецьку вівчарку в резиденції в Лос-Анджелесі, 1968.

7. Пол Маккартні



Співак з групи «Бітлз» і його вівчарка Березня сидять на ганку будинку Підлоги, 20 червня 1967 року.

8. Лів Шрайбер



Актор щастить вихованця велосипедної кошику в Сохо (Нью-Йорк), травень 2018.

9. Клінт Іствуд



Кіт і собака зустрічають актора в його будинку на Голлівудських пагорбах, 1960.

10. Емілі Ратаковски



Модель показала свого цуценя вівчарки на «Нічному шоу» Джиммі Фэллона 24 травня 2019 року.

11. Грейс Келлі



Американська актриса зі своїм веймаранером на яхті. До весілля з принцом Альбертом залишилися лічені дні: фото зроблено 12 квітня 1956 року.

12. Том Селлек



Актор відпочиває на Гаваях з собакою, 1983.

13. Рінго Старр



Барабанщик «Бітлз» грає з цуценятами біля свого будинку в Вейбріджі, 1960.

14. Дженніфер Лоуренс



Актриса ховає цуценя від репортерів у Нью-Йорку 24 червня 2015 року.

15. Джессіка Біль



Актриса грає з англійським бульдогом в Санта-Моніці в червні 2003 року.