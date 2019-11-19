На Закарпатті жінка забила до смерті співмешканця мітлою

На Закарпатті під час сварки між цивільним подружжям виник конфлікт, в ході якого жінка дерев’яним держаком з мітли завдала тілесних ушкоджень своєму співмешканцю. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області.

“Правоохоронці Тячівського відділу поліції за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого, розпочали слідство. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваній міри запобіжного заходу”, – йдеться в повідомленні.

Так, ввечері 17 листопада до чергової частини Тячівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Грушово на вулиці Туряниці без ознак життя виявлено тіло 54-річного місцевого жителя.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції. Як з’ясували правоохоронці, причиною смерті чоловіка стало нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень.

В ході розслідування справи поліція встановила попередні обставини події. Під час сварки між цивільним подружжям виник конфлікт, в ході якого жінка дерев’яним держаком з мітли завдала тілесних ушкоджень своєму співмешканцю. Внаслідок отриманих травм, 54-літній чоловік помер.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. 55-річній жінці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.