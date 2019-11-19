Рідкісні кадри: у Китаї зафільмували червонокнижного снігового барса (відео)

Снігові барси мешкають в горах Центральної Азії, але нині їм загрожує вимирання.
У заповіднику китайської провінції Сичуань зафільмували рідкісного снігового барса.
Як йдеться в сюжеті ТСН, тварину помітили на схилі на висоті майже п’ять тисяч метрів.
У цьому регіоні ірбіса вдалося зняти вперше.
До цього працівники заповідника знаходили лише його сліди. Снігові барси мешкають в горах Центральної Азії, але нині їм загрожує вимирання. Усього в природі залишилося кілька тисяч особин.
Тому зафільмувати снігового барса – це справжня вдача.