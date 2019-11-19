Карл Волох: Реакція влади щодо Ляшко неадекватна, це показова прочуханка

Дії прокуратури стосовно лідера Радикальна партія Олега Ляшка неадекватні, влада влаштувала показову порку.

Про це заявив політичний аналітик Карл Волох, коментуючи вручення прокуратурою підозри Олегу Ляшку за бійку з Андрієм Герусом.

«Абсолютно неадекватно, як на мене. Знаєте, ми взагалі живемо в якійсь парадоксальної ситуації, коли, умовно кажучи, три поспіль повідомлення від людей, які мають безпосереднє відношення до фракції «Слуга народу», про те, що там виплачуються, наприклад, у конвертах дуже серйозні суми щомісяця, не знаходять взагалі ніякого відображення, вони навіть не вносяться до ЄРДР, ніхто їх не перевіряє і т. д. А тут раптом десь хтось з кимось поштовхався, і це стає приводом для моментального підозри. Виглядає все дуже шкода як по мені», – сказав Волох.

На його думку, історія з Олегом Ляшко – це показове покарання, яке влада застосовує, щоб залякати опонентів.

«З Ляшком у даному випадку зробили показову порку. Для того, щоб всі зрозуміли, хто в домі господар і проти кого не можна хвіст піднімати», – вважає Волох.

Нагадаємо, сьогодні Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку за його бійку з чинним депутатом Андрієм Герусом в аеропорту «Бориспіль» і направила до суду клопотання про обрання екс-депутату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

6 листопада в VIP-терміналі аеропорту «Бориспіль» лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко побився з депутатом Андрієм Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, який був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.