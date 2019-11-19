Міністр фінансів Маркарова ставить куму Пашинського главою «Укрексімбанку»

Як стало відомо редакції «Антикора» з джерел в Національному банку України, державний «Укрексімбанк» очолить теперішній заступник голови правління Приватбанку Галина Пахачук.

Оголошений вчора, 18 листопада, конкурс є лише формальністю, що покликана легітимізувати її кандидатуру, яка є креатурою міністра фінансів України Оксани Маркарової.

В Приватбанку побічно підтвердили дану інформацію – разом з Галиною Пахачук до переходу в «Укрексімбанк» вже готовий ряд довірених співробітників, які зараз терміново здають справи.

Як стверджують в банківських колах, Оксана Маркарова раніше просувала креатуру Пахачук на цей пост через цілком лояльного до неї «незалежного» екс-голову спостережної ради Торстена Пауля, нещодавно звільненого з посади з корупційним скандалом.

Акуратному апаратного просування потрібної людини міністру фінансів О. Маркарової завадило спочатку зміщення Пауля з позиції голови наглядової ради, а після — затримання минулого тижня діючого голови правління Олександра Гриценка за підозрою в цілому ряді кримінальних злочинів.

Тому за таких стрімких змін у ситуації керівнику Міністерства фінансів довелося йти ва-банк буквально в лічені дні і спробувати просунути свою людину у крісло голови правління одного з найбільших держбанків «нахрапом». Але тільки тепер вибулого Пауля замінив теперішній заступник голови наглядової ради банку Стівен Фішер. Він не приховує своїх амбіцій очолити наглядову раду «Укрексімбанку» і відразу ж погодився на колаборацію з проектом Маркарової в обмін на повноцінне головування. Тепер решти членів наглядової ради будуть обробляти і зовні – Мінфін, і зсередини – Фішер, продавлюючи кандидатуру Пахачук.

Варто відзначити, що і теперішній глава «Укрексімбанку» Гриценко, і потенційний – Пахачук міцно прив’язані до фігури п’ятого президента України Петру Порошенку. Перший – як племінник дружини екс-президента, друга – будучи кумою його близького соратника Сергія Пашинського, який зараз перебуває під арештом у СІЗО.

Очевидно, що для Петра Порошенка вкрай важливо зберегти контроль над «Укрексімбанком», на який припадала основна частина роботи по обслуговуванню оборонного замовлення держави в численних зловживаннях з яким він і члени його команди зараз небезпідставно звинувачують.

Цікаво тільки те, що для реалізації такого плану була обрана Оксана Маркарова – один з двох кабінету міністрів Гройсмана, «прощена» новою владою і користується певною довірою президента Зеленського.

Олег Бойко