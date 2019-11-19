Промінвестбанк відключає українців від інтернет-банкінгу

«Дочка» російського Зовнішекономбанку — Промінвестбанк — продовжує згортати обслуговування українців.

Вчора ПІБ повідомив про призупинення з 10 грудня 2019 року дистанційних каналів обслуговування населення. Системи інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу. Люди зможуть отримати необхідні послуги тільки безпосередньо у відділеннях банку.

Їх кількість також буде скорочуватися, але поки фізособам є куди звертатися.

Тиждень тому клієнтам повідомили про закриття з 25 листопада Роздрібного безбалансового відділення №1 за адресою вул. Софіївська, 9 (літера А). В якості альтернативи їм запропонували Лівобережне відділення на бульварі Перова, 28. Їхати звичайно далеченько, але поки є куди.

З часом Промінвестбанк зверне роздріб, тоді людям буде набагато складніше.

Раніше ходили чутки про те, що ПІБ лише законсервує свою діяльність, але з часом планує її повністю відновити. Однак після введення ряду санкцій щодо банків з Росії, їх акціонери стали згортати свою роботу в Україні.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro