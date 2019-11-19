Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив», — міністр Милованов про досвід вживання марихуани

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що вживав марихуану під час роботи над дисертацією.

Про це Милованов розповів в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Марихуану я ніколи в Україні не курив. Хоча це не складно було в школі або університеті. Знаєте, де я курив і тільки там? Це коли в аспірантурі був на докторській. Всі американці палять. Ті, хто докторанти вони смалят просто нон-стоп. Тільки ось в той період, коли потрібно було придумати дисертацію… Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив», — розповів Милованов.